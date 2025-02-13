В России резко подорожали базовые лекарства

Страховая компания «Лучи»: цены на базовые лекарства в РФ выросли до 30% за год

Цены на базовые лекарства в России выросли в среднем на 10-30% в 2024 году по сравнению с 2023-м — в зависимости от вида препарата, оценили для «Газеты.Ru» в пресс-службе страховой компании «Лучи».

«Средний рост цен на обезболивающие и противовоспалительные препараты составил 15-25% из-за увеличения цен на сырье и логистические расходы, а также рост спроса на обезболивающие препараты в условиях пандемии. Антигистамины подорожали на 10-20%, ввиду традиционного повышения спроса в весенний и летний сезоны, а также влияния общей инфляции», — отметили в пресс-службе.

Представители компании рассказали о росте цен на другие категории лекарств:

● Препараты для желудочно-кишечного тракта (активированный уголь, препараты от изжоги):

Средний рост цен: 15-30%.

Причины: Увеличение цен на импортные компоненты и сырье, а также растущий интерес к препаратам для улучшения пищеварения.

● Антисептики и перевязочные материалы (йод, зеленка, бинты, пластыри):

Средний рост цен: 20-25%.

Причины: Спрос на антисептики резко возрос в условиях пандемии, что привело к дефициту и, как следствие, увеличению цен.

● Препараты от сердечно-сосудистых заболеваний:

Средний рост цен: 10-20%.

Причины: Рост цен на сырье и необходимость соблюдения стандартов качества, а также увеличение числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

● Препараты от простуды и гриппа (противовирусные средства):

Средний рост цен: 22-25%.

Причины: Сезонные всплески заболеваемости и увеличение спроса на противовирусные препараты в целом.

● Препараты для лечения хронических заболеваний (препараты по назначению от врача):

Средний рост цен: 10-30%.

Причины: Увеличение цен на оригинальные препараты из-за логистических расходов, сложности с производством дженериков.

Аналитики выявили значительный разброс цен на базовые медицинские товары в зависимости от региона. По словам экспертов, разница в стоимости аптечки между субъектами страны достигает 60%, а в отдельных случаях — еще выше. Москва и Санкт-Петербург — традиционно самые дорогие регионы, где стоимость базовой аптечки превышает среднероссийский уровень на 20-30%.

Аналитики объяснили изменения в ценах на средства из базовой аптечки сочетанием факторов, включая глобальные экономические условия, увеличение спроса на определенные товары, изменениями в логистических цепочках и общим ростом инфляции. Эксперты уточнили, что в связи с ростом средней стоимости медицинских препаратов, наблюдаются два пользовательских тренда среди покупателей. Первый тренд — развитие импортозамещения и популярность дженериков: сокращение поставок оригинальных препаратов и изменение цен привели к росту популярности дженериков на 71% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Второй тренд — увеличение интереса к превентивной медицине: по данным страховой компании «Лучи» количество людей, проходящих профилактические обследования, увеличилось на 30% в зависимости от региона и типа услуг.

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