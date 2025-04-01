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Стало известно, сколько россиян пьют антидепрессанты

«Выберу.ру»: почти каждый пятый россиянин покупает антидепрессанты
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждый пятый опрошенный россиянин — 19% — покупает антидепрессанты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Наибольшая доля расходов приходится на обезболивающие и противовоспалительные препараты, на которые тратятся 36% опрошенных. Витамины и БАДы занимают второе место по популярности — 31% респондентов отметили, что выделяют значительную часть бюджета на эту категорию. Препараты для пищеварения, в том числе и для похудения, остаются на последнем месте с долей 14%.

Помимо лекарственных средств, участники опроса также поделились, на какие медицинские процедуры они чаще всего тратят деньги в 2025 году. Лидером по расходам стали стоматологическое лечение и уход, которые составляют 34% от общего числа затрат. Чек-апы и диагностика, включая анализы, МРТ и УЗИ, занимают вторую позицию с долей 26%. Косметологические процедуры, включающие уходовые и инъекционные методики, востребованы у 21% респондентов. Физиотерапия и массажи оказались в приоритете у 12% опрошенных, а витаминные и оздоровительные капельницы составляют 7% от общего числа расходов.

«Россияне активно заботятся о своем здоровье, как в плане лечения, так и в плане профилактики заболеваний. Высокие расходы на стоматологию и диагностику подчеркивают важность регулярных медицинских обследований, а значительная доля затрат на витамины и БАДы свидетельствует о стремлении людей укреплять иммунитет и поддерживать организм. Кроме того, исследование выявило рост спроса на успокоительные и антидепрессанты, что можно связать с затяжной тревожной повесткой и экономической нестабильностью. В целом, результаты исследования подтверждают, что здоровье остается одной из ключевых статей расходов среди населения в 2025 году», - отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тысячи россиян.

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