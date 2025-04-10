Популярная российская сеть продажи одежды закроет магазины

Российский производитель одежды «Глория Джинс» закроет магазины бренда для подростков Ready! Steady! Go!, запущенные в прошлом году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение источника.

Как отметил собеседник издания, всего у ретейлера было три таких объекта — в торговых центрах «Парк Хаус» в Казани, «Демократический» в Сочи и «Акварель» в Волгограде. Два из ни уже закрылись, последний прекратит работу в мае. Какой именно магазин еще продолжает работу, не уточняется.

Представитель холдинга «Кама капитал», который владеет волгоградским торговым центром «Акварель», сообщил РБК, что бренд Ready! Steady! Go! является действующим арендатором объекта площадью 750 кв. м.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Он отметил, что дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее стало известно, сколько российских компаний планируют сокращения в 2025 году.