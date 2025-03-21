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Стало известно, сколько российских компаний планируют сокращения в 2025 году

«Актион Кадры и HR»: более 40% компаний в России не исключили сокращения штата
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Более 40% опрошенных российских компаний не исключили сокращения штата в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Актион Кадры и HR», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

В частности, 25,6% не исключили сокращения в течение ближайших трех месяцев. Еще около 8% компаний допустили сокращения до конца нынешнего года, а около 7% — в течение ближайшего полугода.

Однако более половины респондентов — 59,8% — не предполагают сокращения и, более того, сталкиваются с проблемой набора полного необходимого штата сотрудников.

46,6% респондентов считают, что гипотетически под волну сокращения первоочередно попадут сотрудники обслуживающих подразделений. 24,4% выделили производственный персонал. Топ-менеджеры и линейные руководители могут оказаться под угрозой сокращения в 22,6% компаний, IT-специалисты — в 6,4% компаний.

26,3% компаний заявили, что у них нет денег на компенсации и им придется договариваться с сокращенными сотрудниками. 28,9% настроены более оптимистично и считают, что решение о сумме компенсации будет зависеть от позиции сотрудника. При этом примерно каждая пятая организация — 21,8% — готова будет выплатить зарплату за два месяца, если сотрудник готов уйти сразу.

Почти каждая пятая опрошенная организация — 19,5% — видит вариант оптимизации в том, чтобы предложить сотрудникам с дисциплинарными взысканиями уйти по собственному желанию. 47% компаний, возможно, будут собирать данные о персонале так, чтобы точно знать, кого увольнять нельзя.

«Формально увольнять по сокращению сложно и долго. Нужно уведомлять работников за два месяца, предлагать подходящие вакансии и оплачивать весь период ожидания. Кроме того, нужно учитывать риск судебных разбирательств, ведь ошибки в процедуре легко превращаются в отмену увольнений и дополнительные затраты для компаний. Интересно, что 20% работодателей намерены предложить работникам, уже имеющим дисциплинарные взыскания, уйти по собственному желанию. Многие работодатели намерены использовать другой путь — соглашение сторон. В этом случае сроки и риски меньше, но безопаснее все же платить примерно столько, сколько предусмотрено законодательством для сокращений, чтобы избежать претензий сотрудников в судах», — отметила ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Виктория Полякова.

В опросе приняли участие почти 300 компаний.

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