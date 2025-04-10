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Названа причина существенного падения объема производства спирта в России

«Ъ»: производство спирта упало на 12% из-за роста акцизов
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Depositphotos

Производство пищевого спирта в России в январе — марте 2025 года снизилось на 12%относительно аналогичного периода 2024 года, до 12,94 млн дал, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, отгрузки этой продукции упали на 25%, до 8,39 млн дал. Основная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала года, что спровоцировало предновогодние закупки дистрибьюторами, отметили в газете. С 1 января акциз на этиловый спирт увеличен на 15%, до 740 руб. за литр, а МРЦ на водку поднялись на 16,7%, до 349 руб. за 0,5 л.

Снижение затронуло и рынок крепкого алкоголя: производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%. Исключение — вина, выпуск которых вырос на 11,5–15,6%.

Как сообщил на этой неделе руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, резкое падение продаж водки и коньяка связано с тем, что граждане переключились на настойку боярышника и суррогаты.

Он предположил, что к концу 2025 года ситуация начнет выравниваться, но уже понятно, что повышение ставок акцизов на алкоголь и минимальных цен перешло рубеж, при котором меры регулирования рынка начинают не справляться.

Ранее стало известно, сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя.

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