В России объяснили резкое падение продаж водки и коньяка

Резкое падение продаж водки и коньяка связано с тем, что граждане переключились на настойку боярышника и суррогаты, заявил «Газете.Ru» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Падение продаж [водки и коньяка] началось с января 2025 года. С 1 января минимальные цены на водку, ликероводочные изделия, коньяк и бренди были существенно увеличены. Так, минимальная цена на водку увеличилась сразу на 50 рублей за 0,5 литра. Народ вряд ли стал потреблять алкоголя на четверть меньше. Наверняка потребление переключилось в иные сектора. Например, настойка боярышника, реализуемая через аптеки, не облагается акцизом, ее можно продавать круглосуточно без возрастных ограничений. Кроме того, активизируется нелегальная продажа алкогольной продукции, в том числе, через интернет. Это грозит не только потерями акцизов, но и последствиями от отравлений поддельной алкогольной продукцией и иными суррогатами», — отметил Шапкин.

Он предположил, что к концу 2025 года ситуация начнет выравниваться, но уже понятно, что повышение ставок акцизов на алкоголь и минимальных цен перешло рубеж, при котором меры регулирования рынка начинают не справляться.

Продажи крепкого алкоголя упали за январь-февраль 2025 года сразу на 23,4%, сообщило Росалкогольрегулирование. Ликеро-водочных изделий продали на 14,8% меньше, водки – на 26,3%, а коньяка – на 18,3%.

С 1 января 2025 года в России повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Теперь минимальная цена на водку составляет 349 рублей за 0,5 литра, что на 50 рублей больше по сравнению с предыдущей ценой в 299 рублей. Минимальная цена на коньяк увеличилась с 556 до 651 рубля за 0,5 литра. Кроме того, минимальная цена на бренди и другие напитки, произведенные из различных дистиллятов (кроме коньяка), возросла с 403 до 472 рублей за 0,5 литра. Для других алкогольных напитков крепостью свыше 28% минимальные розничные цены теперь варьируются от 277 до 504 рублей за 0,5 литра, в зависимости от крепости напитка.

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