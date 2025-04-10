Новая Зеландия отменила санкции против бизнесмена из России

Власти Новой Зеландии отменили санкции в отношении экс-руководителя российской горно-металлургической компании Evraz Александра Абрамова и членов его семьи. Об этом со ссылкой на полученное из МИД Новой Зеландии письмо сообщает ТАСС.

В нем говорится, что Абрамов и члены его семьи с 11 апреля текущего года исключаются из списка лиц, в отношении которых были введены связанные с Россией санкции, и больше не будут подпадать под действие введенных Новой Зеландией ограничений.

Санкции в отношении Абрамова были введены Новой Зеландией в октябре 2022 года. Тогда власти объявили санкции против 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных с вошедшими в состав России регионами.

17 марта министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило о продлении действия санкций против Российской Федерации еще на три года.

Ранее сообщалось, что Германия продолжит придерживаться санкционного режима против России.