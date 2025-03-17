Новая Зеландия продлила санкции против РФ

МИД Новой Зеландии продлил действие санкций против РФ на три года

Новая Зеландия продлила действие санкций против России на три года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

«Действие правил продлено еще на три года, до 17 марта 2028 года», — говорится в заявлении.

В МИД Новой Зеландии напомнили, что в списке санкций находятся 27 физических и 25 юридических лиц из РФ.

В феврале министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в связи с третьей годовщиной начала СВО объявил на своей странице в соцсети X о введении новых санкций против России. Ограничения затронут 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них есть компании, связанные с экспортом российских энергоносителей и «принудительным переселением украинских детей», а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы помогающие РФ. Питерс добавил, что Новая Зеландия сделает взнос в размере $3 млн в фонд восстановления Украины, который займется реформами в республике.

Кроме того, в начале марта бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении антироссийских санкций против 10 физических лиц и 21 предприятия из РФ. В общей сложности антироссийские меры Канады коснулись более 3 тыс. лиц и организаций, связанных с РФ.

Ранее стало известно о просьбе Рубио к Венгрии не срывать санкции против России.