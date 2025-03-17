Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новая Зеландия продлила санкции против РФ

МИД Новой Зеландии продлил действие санкций против РФ на три года
close
Depositphotos

Новая Зеландия продлила действие санкций против России на три года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

«Действие правил продлено еще на три года, до 17 марта 2028 года», — говорится в заявлении.

В МИД Новой Зеландии напомнили, что в списке санкций находятся 27 физических и 25 юридических лиц из РФ.

В феврале министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в связи с третьей годовщиной начала СВО объявил на своей странице в соцсети X о введении новых санкций против России. Ограничения затронут 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них есть компании, связанные с экспортом российских энергоносителей и «принудительным переселением украинских детей», а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы помогающие РФ. Питерс добавил, что Новая Зеландия сделает взнос в размере $3 млн в фонд восстановления Украины, который займется реформами в республике.

Кроме того, в начале марта бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении антироссийских санкций против 10 физических лиц и 21 предприятия из РФ. В общей сложности антироссийские меры Канады коснулись более 3 тыс. лиц и организаций, связанных с РФ.

Ранее стало известно о просьбе Рубио к Венгрии не срывать санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами