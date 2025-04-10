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Трамп рассказал о сделке по продаже TikTok с Китаем

Трамп: сделка по TikTok откладывается до урегулирования торгового спора с Китаем
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Fred Greaves/Reuters

Сделка о продаже сервиса TikTok будет отложена до урегулирования торгового спора между США и Китаем, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

По мнению президента США, очевидно, что сейчас Пекин не очень жаждет подписывать соглашение по TikTok.

Трамп подчеркнул, что у Вашингтона есть договоренность с «некоторыми очень хорошими людьми, с некоторыми очень богатыми компаниями», которые могут справиться с этой задачей. Но необходимо подождать, чтобы понять, что дальше будет с Китаем, заключил глава Белого дома.

9 апреля Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%.

В этот же день министерство коммерции КНР заявили, что сделка по продаже TikTok или любые другие деловые предложения по поводу компании должны соответствовать законам Китая.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

Ранее стало известно, что Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США.

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