Американцы из-за пошлин Трампа могут остаться без елок и украшений на Рождество

Reuters: пошлины против КНР могут оставить США без елок и украшений на Рождество

Ретейлеры США перестали заказывать товары у китайских производителей искусственных елок и другой праздничной атрибутики, из-за чего американцы могут остаться без новых украшений на Рождество. Такая ситуация наблюдается на фоне вводимых Соединенными Штатами пошлин на продукцию из КНР, сообщает Reuters.

По информации агентства, ретейлеры США в плане рождественских украшений почти полностью зависят от Китая, откуда они закупают 87% таких товаров на сумму около $4 млрд. При этом китайские фабрики также сильно зависят от американского рынка, где они продают половину того, что выпускают.

«В этом году никто из моих американских клиентов не разместил ни одного заказа... Конечно, дело в пошлинах. К середине апреля все заказы обычно оформлены, но сейчас... трудно сказать, поступят ли какие-либо заказы. Возможно, американские клиенты ничего не купят в этом году», — приводит Reuters слова управляющего одной из фабрик по производству искусственных елей в КНР.

Также агентство отмечает, что в этом году американцам придется заплатить за рождественские украшения гораздо больше в случае, если они вообще будут продаваться в Соединенных Штатах.

2 апреля США ввели в стране новую систему таможенных пошлин на поставляемые из-за рубежа товары. Базовая ставка на всю импортируемую продукцию составила 10%, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке оказались 185 стран. России и Белоруссии в перечне нет.

Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на весь импорт из США. Они вступят в силу с 10 апреля. Таким образом Пекин ответил на действия Вашингтона, который ввел на товары из КНР аналогичные сборы — 34%.

Ранее в США объяснили, почему не ввели новые пошлины против России.