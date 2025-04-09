Трамп призвал игроков скупать акции на фоне падения их котировок

Президент США Дональд Трамп призвал биржевых игроков скупать акции на фоне падения их котировок из-за пошлин. Свой оптимистичный призыв политик разместил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

«Сейчас хорошее время, чтобы закупаться!!! DJT», — говорится в посте Трампа.

После размещения этого поста акции компании Трампа Trump Media &; Technology Group начали расти. При этом до этого их стоимость упала на 8% на фоне введения США новых пошлин на зарубежные товары.

2 апреля президент Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

На фоне этого биржевые индексы США рухнули. Как писал ТАСС, по оценке главного экономиста Института экономики роста им. П.А. Столыпина Бориса Копейкина, к 7 апреля потери американского фондового рынка составили почти $5 трлн. Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее Reuters писало, что пошлины против КНР могут оставить США без елок и украшений на Рождество.