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США объяснили, почему не ввели новые пошлины против России

Минфин США: России нет в списке по пошлинам из-за отсутствия торговли с ней
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Elizabeth Frantz/Reuters

США не включили Россию в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, поскольку санкции фактически свели торговлю между двумя странами к нулю. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Россия не включена в перечень стран, подпадающих под пошлины, поскольку США с ней не торгуют», — сказал он.

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для стран постсоветского пространства пошлины различаются: для Молдавии они составят 31%, для Украины — 10%. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%.

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-е пошлины против России.

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