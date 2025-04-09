Япония и Канада намерены сотрудничать для поддержания стабильности на мировом рынке

Япония и Канада будут сотрудничать для поддержания стабильности на мировом рынке

Япония и Канада договорились продолжать сотрудничество для поддержания стабильности глобальной финансовой системы. Соответствующее заявление минфина Японии приводит Reuters.

«Япония будет сотрудничать с «Большой семеркой» и Международным валютным фондом, чтобы помочь стабилизировать кризис рынка, вызванный пошлинами США», — говорится в заявлении ведомства.

Заявление было сделано по итогам переговоров министра финансов Японии Кацунобу Като и его канадского коллеги Франсуа-Филиппа Шампань. В ходе диалога стороны выразили обоюдную обеспокоенность в связи с новыми пошлинами, введенными правительством США. В 2025 году страной — председательницей «Большой семерки», куда входят США, Канада и Япония, а также Германия, Италия, Великобритания и Франция, стала Канада.

7 апреля торги на Токийской фондовой бирже открылись обвалом котировок на фоне пошлин США.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.