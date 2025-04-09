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«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции

«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке счетов и газет
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Почта России» может стать уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры РФ, комментируя подготовленный министерством законопроект о мерах поддержки компании.

В ведомстве также заявили, что по решению собрания собственников доставку почты смогут осуществлять и другие операторы.

В декабре 2024 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что власти собираются предоставить «Почте России» ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера. По его словам, соответствующие законопроекты планируется внести в Государственную думу до конца весенней сессии.

В том же месяце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Шадаева за отсутствие решений по «Почте России». Она заявила, что глава Минцифры должен проявить большую настойчивость в решении проблем компании.

Сенатор подчеркнула, что данная тема уже неоднократно обсуждалась, но ситуация «затянулась до такой степени, что становится невыносимой».

Также она отметила, что у «Почты России» накопились серьезные долги из-за отсутствия четкой стратегии развития, а за последние пять лет наблюдается «кадровая чехарда». Матвиенко предупредила, что если Минцифры не предпримет меры, то «вопрос будет поставлен иначе».

Ранее глава «Почты России» сообщил об изношенности фондов компании.

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