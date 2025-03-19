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Глава «Почты России» сообщил об изношенности фондов компании

Глава «Почты России» Волков: 90% IT-инфраструктуры предприятия дышит на ладан
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан». Об этом в ходе своего выступления на расширенном заседании IT-комитета в Государственной думе заявил глава компании Михаил Волков, его слова приводит РИА Новости.

Также он отметил, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования».

«Что касается IT-инфраструктуры — 89% фактически на ладан дышат. Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов, вы сами знаете», — сказал Волков.

По его мнению, ключевыми вызовами для компании на текущий год остаются низкий уровень зарплат и сильная изношенность инфраструктуры. Глава «Почти России» отметил, что в 2023 и 2024 годах были повышены заработные платы специалистов основного производства, но «пока средний уровень зарплат в два раза ниже, чем в среднем по России».

Летом 2024 года мировой судья в Москве оштрафовал «Почту России» на 100 млн руб. за то, что организация не завершила в срок ремонт почтовых отделений в сельской местности. Акционерное общество «Почта России» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП РФ (нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их предоставления).

Ранее «Почта России» отправила 18 ездовых оленей в Якутск самолетом.

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