Матвиенко раскритиковала Шадаева за отсутствие решения по «Почте России»

Глава Минцифры Максут Шадаев должен проявить большую настойчивость в решении проблем «Почты России». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой передает ТАСС.

Она подчеркнула, что данная тема уже неоднократно обсуждалась, но ситуация «затянулась до такой степени, что становится невыносимой».

«Основное качество любого руководителя — это умение принимать решения. Необходимо избегать затягивания обсуждений и поиска оправданий, почему что-то нельзя сделать. К сожалению, вы, как министр, отвечающий за почту, так и не приняли необходимых решений», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что у «Почты России» накопились серьезные долги из-за отсутствия четкой стратегии развития, а за последние пять лет наблюдается «кадровая чехарда». В частности, в почтовых отделениях наблюдается дефицит более 7 тыс. человек. Матвиенко предупредила, что если Минцифры не предпримет меры, то «вопрос будет поставлен иначе».

10 декабря «Почта Банк» был продан ВТБ за 36 млрд рублей «Почтой России».

Ранее «Почта России» начала проверку утечки данных двухлетней давности.