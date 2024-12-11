Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко раскритиковала Шадаева за отсутствие решения по «Почте России»

Матвиенко раскритиковала главу Минцифры Шадаева за проблемы «Почты России»

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава Минцифры Максут Шадаев должен проявить большую настойчивость в решении проблем «Почты России». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой передает ТАСС.

Она подчеркнула, что данная тема уже неоднократно обсуждалась, но ситуация «затянулась до такой степени, что становится невыносимой».

«Основное качество любого руководителя — это умение принимать решения. Необходимо избегать затягивания обсуждений и поиска оправданий, почему что-то нельзя сделать. К сожалению, вы, как министр, отвечающий за почту, так и не приняли необходимых решений», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что у «Почты России» накопились серьезные долги из-за отсутствия четкой стратегии развития, а за последние пять лет наблюдается «кадровая чехарда». В частности, в почтовых отделениях наблюдается дефицит более 7 тыс. человек. Матвиенко предупредила, что если Минцифры не предпримет меры, то «вопрос будет поставлен иначе».

10 декабря «Почта Банк» был продан ВТБ за 36 млрд рублей «Почтой России».

Ранее «Почта России» начала проверку утечки данных двухлетней давности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами