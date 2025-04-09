Набиуллина потребовала перекрыть кислород черным кредиторам

В России необходимо разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации (МФО) дают человеку заем для рефинансирования предыдущего, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления с годовым отчетом в Госдуме, пишет агентство РИА Новости.

По ее словам, для достижения этой цели регулятор предлагает придерживаться принципа «один дорогостоящий заем в одни руки», а также трехдневного периода охлаждения между займами и снижения переплаты до 100%.

Также Набиуллина призвала «перекрыть кислород черным кредиторам», к услугам которых, по ее словам, в случае ужесточения правил для МФО могут начать чаще прибегать россияне.

Во второй половине января основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам, отметил он.

В феврале кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отметил, что россиянам стоит брать кредиты, когда ставки по ним опустятся до 10% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет сохранение ключевой ставки на уровне 21%.