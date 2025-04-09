Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина потребовала перекрыть кислород черным кредиторам

Набиуллина: необходимо разорвать цепочки микрокредитов, загоняющие в долги
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В России необходимо разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации (МФО) дают человеку заем для рефинансирования предыдущего, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления с годовым отчетом в Госдуме, пишет агентство РИА Новости.

По ее словам, для достижения этой цели регулятор предлагает придерживаться принципа «один дорогостоящий заем в одни руки», а также трехдневного периода охлаждения между займами и снижения переплаты до 100%.

Также Набиуллина призвала «перекрыть кислород черным кредиторам», к услугам которых, по ее словам, в случае ужесточения правил для МФО могут начать чаще прибегать россияне.

Во второй половине января основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам, отметил он.

В феврале кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отметил, что россиянам стоит брать кредиты, когда ставки по ним опустятся до 10% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет сохранение ключевой ставки на уровне 21%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами