Не только кредиты: актуальные меры поддержки для предпринимателей

В марте ЦБ объявил о решении оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. Это решение было принято в контексте сохраняющихся рисков инфляции и нестабильности на внешних рынках. Редакция «Газеты.Ru» выяснила, как это может повлиять на развитие малого бизнеса в стране.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что сохранение ставки на высоком уровне объясняется необходимостью поддержания ценовой стабильности в условиях высокой инфляции.

«Мы остаемся сосредоточены на борьбе с инфляционными рисками. Это означает, что ставка не будет снижаться в ближайшей перспективе», — заявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина: «сохранение ставки на высоком уровне объясняется необходимостью поддержания ценовой стабильности в условиях высокой инфляции».

Несмотря на то, что ставка останется на текущем уровне, ЦБ исключает возможность ее повышения в ближайшем будущем. Однако даже без повышения ставка остается достаточно высокой, что продолжает оказывать давление на экономику и развитие малого бизнеса в том числе.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отмечает, что высокие ставки делают кредиты для бизнеса менее доступными.

«Денежно-кредитная политика остается достаточно жесткой, поэтому кредитные продукты останутся достаточно дорогими. Тем не менее, чем дольше ЦБ держит ставку неизменной, тем больше вероятность, что в будущем он может ее значительно снизить. И вот тогда откроется окно возможностей для того, чтобы брать кредиты», — говорит она.

Рынок сходится к тому, что в данный момент важно оказывать бизнесу дополнительные меры поддержки. Например, льготное кредитование и зонтичное поручительство становятся важным шагом для стимулирования деловой активности. Благодаря таким мерам число предпринимателей продолжает расти даже в условиях изменчивой экономической ситуации.

Согласно статистике на сайте Корпорации МСП, число предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса за прошлый год увеличилось на 5,4%. Также к дополнительным инструментам поддержки можно отнести образовательные и культурные мероприятия для предпринимателей.

О дополнительных мерах поддержки для предпринимателей упоминают и банки. Так, глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский во время пленарной сессии XXI Международного банковского форума в сентябре 2024 года обозначил, какие еще есть стимулы для развития предпринимательства помимо кредитования. Он назвал важной среду, в которой работают российские предприниматели.

По его словам, благоприятная среда сама по себе является мерой поддержки малых и средних предпринимателей.

«Мы помогаем развиваться предпринимательской культуре. У нас более полутора миллионов клиентов-предпринимателей, и мы постоянно думаем, как им помочь развиваться. Например, в прошлом году запустили масштабный нетворкинг по всей России – Альфа-Конфу», — говорит он.

Верхошинский рассказал, что в рамках мероприятия предприниматели в неформальной обстановке могут познакомиться с единомышленниками и обменяться информацией с топ-менеджерами банка, а также учатся находить новые стимулы для развития, выстраивать стратегию в новых реалиях и работать без выгорания.

Владимир Верхошинский: «благоприятная среда сама по себе является мерой поддержки малых и средних предпринимателей».

Также в Альфа-Банке рассказали о запуске проекта «Фонд немалого бизнеса». Цель Фонда — поддержка предпринимателей, продвижение бизнеса в СМИ и соцсетях. Необходимость проекта обосновали тем, что развитие бизнеса зачастую тормозит отсутствие инвестиций в рекламу и узнаваемость бренда. Каждую неделю выбирается один предприниматель, которому банк самостоятельно организовывает и оплачивает рекламные кампании.

Подобные инициативы поддерживают малый бизнес и помогают ему масштабироваться. Среди победителей не только компании из Москвы и Петербурга, но и бизнес в регионах: кофейня, детский футбольный клуб и мастерская, компания по строительству скейт-парков и даже семейное подворье.