В России ожидают снижения спроса на цемент в ближайшие два года. Главная причина — сокращение темпов жилищного строительства и реализации инфраструктурных проектов, об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Так, по прогнозам экспертов, к концу текущего года спрос может сократиться на 7,5%, в 2026 году — еще на 0,5%. Это приведет к снижению загрузки цементных заводов росту себестоимости производства, говорится в материале.

В конце марта инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев заявил, что самым невыгодным месяцем для строительства загородного дома является июль, поскольку летом спрос на материалы для строительства очень высокий. Как отметил эксперт, стоимость стройматериалов сильно варьируется от времени года. Например, газобетон с начала 2025 года прибавил в цене 10,2%, а к пику спроса во второй половине лета он может подорожать еще на 14-15%.

Наиболее сильное повышение цен, по его словам, обычно приходится на материалы, которые сложно либо дорого использовать вне сезона. Это цемент, кирпич, строительные блоки. Весной дорожают бетон и услуги по заливке фундамента, а летом — пиломатериалы, арматура и работа стройбригад. Осенью растет интерес к покупке утеплителей, кровельных и отделочных материалов, отметил Кокарев.

Ранее в Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек.