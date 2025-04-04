Россиян предупредили о фишинговых сайтах с «Оземпиком»

Киберпреступники развернули масштабную кампанию по созданию поддельных интернет-ресурсов, торгующих запрещенными препаратами для снижения веса «Оземпик» и «Мунджаро». Жертвой этой аферы уже стала одна жительница Москвы, сообщило Управление по противодействию киберпреступности МВД России.

Злоумышленники, пользуясь повышенным спросом на эти лекарства, активно продвигают свои фейковые сайты, многие из которых находятся на первых позициях результатов поиска. Они обещают быструю доставку «чудо-препаратов», эффективность которых широко обсуждается в социальных сетях, при этом обходя стороной необходимость предъявления рецепта. После оформления заказа общение переводится в мессенджеры, а после оплаты покупатель остается без товара и денег.

В МВД рассказали о случае, когда москвичка, узнав о применении «Оземпика» и «Мунджаро» при лечении диабета 2 типа, стала жертвой мошенников, попытавшись приобрести эти препараты онлайн.

Полиция призывает не искать легких путей и не приобретать лекарства без назначения врача. Покупка медикаментов у непроверенных продавцов чревата не только финансовыми потерями, но и вредом здоровью.

Следует помнить, что официальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены с 2023 года, а «Мунджаро» вообще не имеет регистрации и запрещен к использованию на территории страны.

До этого эндокринолог Ирина Русс рассказала «Газете.Ru», что «Оземпик» и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии.

Ранее Сергей Шнуров в песне раскритиковал популяризацию «Оземпика».