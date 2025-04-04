Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о фишинговых сайтах с «Оземпиком»

МВД: мошенники создают фейковые сайты по продаже средств для похудения «Оземпик»
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Киберпреступники развернули масштабную кампанию по созданию поддельных интернет-ресурсов, торгующих запрещенными препаратами для снижения веса «Оземпик» и «Мунджаро». Жертвой этой аферы уже стала одна жительница Москвы, сообщило Управление по противодействию киберпреступности МВД России.

Злоумышленники, пользуясь повышенным спросом на эти лекарства, активно продвигают свои фейковые сайты, многие из которых находятся на первых позициях результатов поиска. Они обещают быструю доставку «чудо-препаратов», эффективность которых широко обсуждается в социальных сетях, при этом обходя стороной необходимость предъявления рецепта. После оформления заказа общение переводится в мессенджеры, а после оплаты покупатель остается без товара и денег.

В МВД рассказали о случае, когда москвичка, узнав о применении «Оземпика» и «Мунджаро» при лечении диабета 2 типа, стала жертвой мошенников, попытавшись приобрести эти препараты онлайн.

Полиция призывает не искать легких путей и не приобретать лекарства без назначения врача. Покупка медикаментов у непроверенных продавцов чревата не только финансовыми потерями, но и вредом здоровью.

Следует помнить, что официальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены с 2023 года, а «Мунджаро» вообще не имеет регистрации и запрещен к использованию на территории страны.

До этого эндокринолог Ирина Русс рассказала «Газете.Ru», что «Оземпик» и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии.

Ранее Сергей Шнуров в песне раскритиковал популяризацию «Оземпика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами