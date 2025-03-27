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Аналог «Оземпика» продают в России под видом косметики

«Известия»: в РФ незаконно продают препарат «Тирзепатид» для лечения ожирения
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Shutterstock

Активная торговля пептидным препаратом «Тирзепатид» ведется в России под видом косметического средства. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Антиконтрафакт».

Это аналог популярного средства для лечения сахарного диабета «Оземпик» от датской фармацевтической компании Novo Nordisk. Препарат быстро завоевал популярность, так как помогает не только диабетикам, но и людям, желающим быстро похудеть.

«Тирзепатид» продают по цене от 3,5 до 45 тыс. рублей в зависимости от объема. В описании говорится, что это синтетический аналог гастроингибиторного полипептида, который позволяет лечить сахарный диабет второго типа и неалкогольную жировую болезнь печени.

Описание соответствует лекарственному препарату и должно подпадать под действие закона «Об обращении лекарственных средств», рассказал газете руководитель Центра защиты правообладателей при ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко, отметив, что в случае его приема дозировку нужно подбирать индивидуально.

Он предупредил, что бесконтрольный прием этого препарата может привести к чрезмерной потере веса с риском дефицита питательных веществ, развитию резистентности к препарату и рецидиву набора веса после отмены.

До этого эндокринолог Ирина Русс рассказала «Газете.Ru», что «Оземпик» и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии.

Ранее сообщалось, что инъекции для похудения утраивают риск депрессии.

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