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Турция передумала вводить запрет на экспорт лимонов

Минторг Турции после встречи с фермерами решил не запрещать экспорт лимонов
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Depositphotos

Власти Турции решили отказаться от планов ввести запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр торговли Омер Болат.

«На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят», — заявил Болат.

По его словам, турецкая сторона продолжит следить за ценами на лимоны и уделять внимание покупателям, фермерам и экспортерам.

Министерство торговли Турции накануне сообщало о планах приостановить экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса.

До этого председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что в России не ожидается существенного роста цен на лимоны на фоне сокращения импорта из Турции.

По его словам, у Турции лимоны закупаются в осенне-зимний период, а весной поставки смещаются в Аргентину, ЮАР и Марокко, которые способны покрыть выпадающий турецкий импорт.

Ранее в Госдуме заявили, что России не грозит дефицит лимонов.

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