В АКОРТ ответили, ждать ли роста цен на лимоны в России

Специалист Богданов: в России не ожидается рост цен на лимоны

В России не ожидается существенного роста цен на лимоны на фоне сокращения импорта из Турции. Об этом «Москве 24» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, число турецких лимонов на российских рынках зависит от сезона, пик приходится на осенне-зимний период. Эксперт уточнил, что весной поставки смещаются в Аргентины, ЮАР, Марокко, которые способны покрыть выпадающий турецкий импорт.

«Мы не ожидаем значительных ценовых колебаний в магазинах федеральных сетей в связи с приостановкой импорта. На текущий момент сформировано достаточно предложений по поставке лимонов за счет других международных направлений, где есть широкий круг поставщиков», — сказал Богданов.

Он добавил, что в случае, если приостановка экспорта в Турции продлится долго, отечественный бизнес успеет переориентироваться и избежать дефицита лимонов.

Накануне сообщалось, что Турция приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для реализации внутреннего спроса. Ограничения будут реализованы в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.

Ранее в Госдуме заявили, что России не грозит дефицит лимонов.