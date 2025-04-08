Китай инициировал спор в ВТО из-за пошлин США

КНР инициировала в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) процедуру консультаций с США насчет пошлин Соединенных Штатов. Это следует из заявления, опубликованного на сайте организации.

«Китай запросил консультации в ВТО по спору с США относительно мер США, которые, по его словам, вводят с 5 апреля дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из всех торговых партнеров и дополнительную пошлину в размере 34% на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля», — говорится в документе.

В нем уточняется, что 8 апреля этот запрос был распространен среди членов ВТО.

2 апреля Соединенные Штаты ввели в стране новую систему таможенных пошлин на поставляемые из-за рубежа товары. Базовая ставка на всю импортируемую продукцию составила 10%, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке оказались 185 стран. России и Белоруссии в перечне нет.

С 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на весь импорт из США. Они вступят в силу с 10 апреля. Таким образом Пекин ответил на действия США, который ввели на товары из КНР аналогичные сборы — 34%.

Ранее биржевые индексы США обрушились на 5% из-за новых пошлин Китая.