Эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ

Если Дональд Трамп исполнит обещание и введет пошлины на российскую нефть — пострадает не только Россия, но и сами Соединенные Штаты, Европа и мир. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Трамп выразил довольно эмоциональную реакцию, и кроме этого здесь в общем-то особо ничего и нет. О каких-то ограничениях говорили и раньше, но что касается конкретно нефти, здесь Трамп явно не имеет четкого плана того самого давления на Россию. Пошлины – это когда в твою страну ввозят товар и от его стоимости ты взымаешь импортную пошлину. Но сейчас то мы в США вообще не поставляем нефть и нефтепродукты — с 1 апреля 2022 года это запрещено. Поэтому нашей нефти и нефтепродуктов в США нет. А как ты будешь взимать пошлину, когда мы поставляем, например, в Китай или Индию (два крупнейших покупателя нашей нефти), или даже в Турцию (крупнейший покупатель нефтепродуктов). При ввозе товара из России в Китай заберешь у кого, у России или у Китая 25 процентов стоимости этой нефти? Как это возможно? Здесь очень сложно администрировать, скажем так, эти меры. Поэтому, я думаю, что план не продуман. Понятно, что он попытается как-то надавить на российскую нефть, лишить нас дохода. Но, опять же, сделать это безболезненно для себя крайне тяжело», – сказал Юшков.

По словам эксперта, если США введет против России нефтяные санкции, от этого пострадает не только экономика РФ — негативный эффект почувствуют на себе все страны-потребители в мире.

«США ожидают, что сократится экспорт нефти и Россия пропорционально сократит доходы. Но нет. Когда сокращается экспорт российской нефти, тогда на мировом рынке начинается дефицит и растет цена. И те оставшиеся объемы мы все равно будем экспортировать. Получается, что мы их продадим по высоким ценам, это частично в денежном выражении компенсирует нам снижение объемов. Тут надо понимать, что от подобных ограничений пострадает не только Россия, но и все страны-потребители в мире — и Евросоюз, и Соединенные Штаты. И что получится тогда для Трампа? Резкий рост цен на топливо, соответственно, ухудшение уровня жизни всех американцев. Причем, кстати, стоимость топлива в США воспринимается именно как политический индикатор. Американцы считают, что, если топливо дорожает, значит им плохо управляют, и рейтинги действующей администрации сразу снижаются», — констатировал Юшков.

До этого Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы. В разговоре с журналисткой президент США также заявил, что «взбешен» и «рассержен» словами российского коллеги Владимира Путина о легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

28 марта главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявлял, что США могут «приоткрыть» возможность поставок российской нефти на американский рынок вместо венесуэльской.

Ранее в Совфеде объяснили угрозы Трампа по поводу пошлин на нефть из РФ.