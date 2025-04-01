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В России ожидают резкое подорожание нефти, если США «надавят» на Иран

Энергоэксперт Юшков: цены на баррель Brent вырастут до $90 после 1 апреля
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Shutterstock

Цены на баррель Brent вырастут до $90 после увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Если США реально надавят на Иран (входит в ОПЕК и ОПЕК+) и будут задерживать танкеры, которые экспортируют его нефть, тогда мы можем увидеть цены около и выше $90 за баррель Brent. Если же будет противоположный сценарий, когда продолжается торговая война, которая приводит к замедлению мировой экономики, то цены на какой-то период могут уйти в район $60 за баррель Brent, но это уже будет вызывать коррекцию в добыче топлива. Пока мы видим некое такое равновесие вокруг $70 за баррель», — отметил Юшков.

С 1 апреля страны ОПЕК+ планируют начать наращивание добычи нефти. Согласно последним решениям альянса, страны-участницы планируют постепенно увеличивать добычу нефти в течение 18 месяцев — до сентября 2026 года. Ежемесячный прирост добычи составит примерно 130–140 тыс. баррелей в сутки.

31 марта баррель Brent стоил чуть более $73.

Ранее эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ.

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