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В Минстрое РФ заявили о сложностях в строительной отрасли

Замглавы Минстроя Стасишин: стройотрасль РФ находится в очень сложном положении
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Строительная отрасль России давно не находилась в таком сложном положении, как сегодня. Об этом в ходе Всероссийского жилищного конгресса заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, передает РИА Новости.

По его словам, на момент 1 марта текущего года уровень запуска новых жилых проектов в России упал относительно прошлого года на 26%, и это самый низкий показатель с 2021 года.

«Так сложно отрасли не было давно», — заявил Стасишин.

До этого стало известно, что в России на рынке новостроек к февралю 2025 года скопилось нераспроданных 77,7 млн кв. м или 68% от общего объема проектов. По данным газеты «Коммерсантъ», за год — с февраля 2024 года — показатель вырос на 12%, с 69,4 млн кв. м или 66% от общего объема жилищного строительства.

В первой половине февраля управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в новостройках Старой Москвы по итогам января 2025 года продается 49,5 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 2,9 млн кв. м. За минувший месяц объем предложения в лотах сократился на 5,4%, по площади — на 6,5%.

Ранее в Минстрое РФ заявили о намерении развивать некоммерческую аренду жилья в РФ.

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