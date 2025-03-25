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В Минстрое РФ заявили о намерении развивать некоммерческую аренду жилья в РФ

Стасишин: Минстрой РФ работает над созданием фонда некоммерческой аренды жилья
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Depositphotos

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил в ходе выступления в Госдуме, что Минстрой РФ планирует развивать некоммерческую аренду жилья в России, которая может стать альтернативой ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.

«Определили ряд пилотных регионов и смотрим, из каких источников это можно сделать, чтобы не концентрироваться на ипотеке в первую очередь», — сказал Стасишин.

Замминистра подчеркнул необходимость создания в России альтернативного ипотеке жилищного механизма. Он пояснил, что речь идет о развитии арендного жилья и формировании маневренного фонда для обеспечения семей временным жильем.

25 марта депутат Госдумы Ярослав Самылин заявил, что в России необходимо на законодательном уровне ограничить комиссию риелторов при сдаче жилья на съем. По его словам, максимальная планка должна быть установлена на уровне 50% от месячной стоимости аренды.

Данные федерального портала «Мир квартир» в начале марта показали, что аренда однокомнатных квартир в России по итогам февраля снизилась в цене в среднем на 1,8%, до 26,5 тыс. рублей. Больше, чем в других городах, цена аренды снизилась в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%) Тольятти (-6,7%). В Москве снижение составило 1,8%, до 56,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в Москве.

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