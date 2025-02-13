Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве упало предложение новостроек

Риелтор Сырцов: предложение новостроек в Старой Москве упало на 5,4% за месяц
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В новостройках Старой Москвы по итогам января 2025 года продается 49,5 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 2,9 млн кв. м. За минувший месяц объем предложения в лотах сократился на 5,4%, по площади — на 6,5%, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«По числу квартир и апартаментов в продаже на рынке новостроек Старой Москвы лидируют Западный административный округ (8600 лотов, -5% за месяц), Южный (8227 лотов, -5,3%) и Северный (5854 лота, -9,1%) административные округа. Среди районов Старой Москвы ведущие позиции по количеству лотов в новостройках занимают Покровское-Стрешнево (3033 лотов, -0,2%), Даниловский (2999 лотов, +9,6%), Очаково-Матвеевское (2031 лот, -17,6%)», — сказал эксперт.

По его оценке, на первичном рынке Новой Москвы по результатам января представлено 18,4 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 875,8 тыс. кв. м. За прошедший месяц объем экспозиции в Троицком и Новомосковском административных округах сократился на 5,6%, ее площадь — на 6,4%. В Новомосковском административном округе сосредоточено 89% всех квартир и апартаментов в новостройках Новой Москвы, в Троицком — 11%. Район-лидер по объему предложения в ТиНАО — Коммунарка. Здесь девелоперы продают 10,3 тыс. лотов (-4,6% за месяц), заключил Сырцов.

Ранее в Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами