В Москве упало предложение новостроек

В новостройках Старой Москвы по итогам января 2025 года продается 49,5 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 2,9 млн кв. м. За минувший месяц объем предложения в лотах сократился на 5,4%, по площади — на 6,5%, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«По числу квартир и апартаментов в продаже на рынке новостроек Старой Москвы лидируют Западный административный округ (8600 лотов, -5% за месяц), Южный (8227 лотов, -5,3%) и Северный (5854 лота, -9,1%) административные округа. Среди районов Старой Москвы ведущие позиции по количеству лотов в новостройках занимают Покровское-Стрешнево (3033 лотов, -0,2%), Даниловский (2999 лотов, +9,6%), Очаково-Матвеевское (2031 лот, -17,6%)», — сказал эксперт.

По его оценке, на первичном рынке Новой Москвы по результатам января представлено 18,4 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 875,8 тыс. кв. м. За прошедший месяц объем экспозиции в Троицком и Новомосковском административных округах сократился на 5,6%, ее площадь — на 6,4%. В Новомосковском административном округе сосредоточено 89% всех квартир и апартаментов в новостройках Новой Москвы, в Троицком — 11%. Район-лидер по объему предложения в ТиНАО — Коммунарка. Здесь девелоперы продают 10,3 тыс. лотов (-4,6% за месяц), заключил Сырцов.

Ранее в Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек.