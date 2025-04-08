Набиуллина рассказала о ситуации с инфляцией в РФ

Набиуллина рассчитывает, что замедление инфляции в России не остановится

Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции в России не останавливается. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается», — сказала глава ЦБ РФ.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что в Банке России прогнозируют приближение темпов инфляции к целевому уровню в 4% в I полугодии 2026 года.

По его словам, ЦБ проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году. Прогноз регулятора по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.

2 апреля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что рекордный рост расходов федерального бюджета в январе — феврале стал одной из главных причин разгона потребительских цен в России в начале года.

Ранее в России втрое ускорились недельные темпы инфляции.