Центробанк ожидает снижения инфляции в 2026 году до целевого уровня

В Банке России прогнозируют, что инфляция приблизится к целевому уровню в 4% в I полугодии 2026 года. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, передает ТАСС.
ЦБ проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году.
«Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы можем увидеть приближение показателей инфляции к 4%», — сказал журналистам Тремасов.
Прогноз регулятора по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.
2 апреля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что рекордный рост расходов федерального бюджета в январе — феврале стал одной из главных причин разгона потребительских цен в России в начале года.
В Минфине ожидают от правительства скорейшего возвращения к оптимальному уровню трат бюджетных денег.
По словам Заботкина, инфляция в первом квартале 2025 года, предварительно, складывается лучше прогнозов.
Ранее россиянам предложили не ждать снижения ключевой ставки.