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Центробанк ожидает снижения инфляции в 2026 году до целевого уровня

В ЦБ прогнозируют, что в I полугодии 2026 года инфляция приблизится к цели в 4%
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

В Банке России прогнозируют, что инфляция приблизится к целевому уровню в 4% в I полугодии 2026 года. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

ЦБ проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году.

«Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы можем увидеть приближение показателей инфляции к 4%», — сказал журналистам Тремасов.

Прогноз регулятора по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.

2 апреля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что рекордный рост расходов федерального бюджета в январе — феврале стал одной из главных причин разгона потребительских цен в России в начале года.

В Минфине ожидают от правительства скорейшего возвращения к оптимальному уровню трат бюджетных денег.

По словам Заботкина, инфляция в первом квартале 2025 года, предварительно, складывается лучше прогнозов.

Ранее россиянам предложили не ждать снижения ключевой ставки.

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