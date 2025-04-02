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Центробанк назвал одну из главных причин разгона цен в России в начале года

Замглавы ЦБ Заботкин: рекордный рост бюджетных расходов повлиял на разгон цен
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Максим Блинов/РИА Новости

Рекордный рост расходов федерального бюджета в январе — феврале стал одной из главных причин разгона потребительских цен в России в начале года, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, пишет агентство «Интерфакс».

По его словам, резкий рост расходов бюджета страны, как правило, приводит к росту потребительской активности на внутреннем рынке. Заботкин объяснил увеличение расходов российского бюджета в начале 2025 года высоким авансированием госзаказов. В результате дефицит казны значительно превысил план.

Как отметил зампредседателя ЦБ, в Минфине ожидают от правительства скорейшего возвращения к оптимальному уровню трат бюджетных денег. Это обстоятельство, ожидает Заботкин, поможет снизить инфляционное давление на российскую экономику.

2 апреля зампредседателя регулятора отмечал, что инфляция в первом квартале 2025 года, предварительно, складывается лучше прогнозов. Он отмечал, что замедление темпов роста цен уже видно по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

Ранее экономист предупредила, что выплату пенсии могут приостановить.

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