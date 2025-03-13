Минфин прокомментировал возможную разблокировку активов иностранцев на счетах «С»

Минфин РФ: рано говорить о разблокировке активов иностранцев на счетах типа «С»

Вопрос о разблокировке замороженных активов иностранных инвесторов, находящихся на счетах типа «С», преждевременен. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в кулуарах III Российского форума финансового рынка, пишет РИА Новости.

По словам Чебескова, отсутствие ясной перспективы разблокировки российских активов за рубежом делает разморозку средств на счетах «С» нецелесообразной.

«То есть, конечно, пока у нас нет понимания, что какие-то деньги будут разблокированы, наверное, не очень целесообразно с нашей стороны разблокировать те ценные бумаги и средства, которые сейчас находятся на счетах «С», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что механизм счетов «С» был создан в качестве ответной меры на замораживание российских золотовалютных резервов и частных активов западными странами.

Сегодня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных российских средств без согласия РФ, является воровством.

Ранее эксперт назвал опасным разрешение на блокировку счетов россиян без суда.