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Названа сумма, которую инвесторы разместили в экономике США с начала срока Трампа

FT: инвестиционные обязательства компаний по вложениям в США составили $1,9 трлн
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Общий объем инвестиционных обязательств частных и зарубежных компаний по размещению капитала в экономике США с начала президентского срока Дональда Трампа составил $1,9 трлн, подсчитала газета Financial Times.

Наиболее крупную сумму вложила корпорация Apple — $500 млрд, еще $100 млрд поступили от телекоммуникационного холдинга SoftBank, аналогичная сумма от производителя полупроводников TSMC. $20 млрд перечислила судоходная группа CMA CGM и $5 млрд — автопроизводитель Stellantis.

Как написал накануне автор книги «Трампляндия: искусство быть Дональдом» Тимоти Л. О'Брайен в колонке на Bloomberg, те, кто ожидает, что президент США Дональд Трамп откажется от своей торговой политики или осознает ее катастрофические последствия, не понимают первопричину таких действий американского лидера.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.

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