Финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США

Новые импортные пошлины США приведут к росту инфляции и падению цен на нефть, спрогнозировала для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«Если рассуждать прямолинейно, то новые пошлины Трампа должны привести к трансформации мировых логистических маршрутов, росту инфляции, замедлению мирового спроса и, как следствие, снижению спроса на энергоресурсы. Однако есть важные нюансы. Во-первых, из списка товаров, которые попадают под действие новых пошлин, исключены нефть, нефтепродукты и природный газ. Также в список не попали Канада и Мексика — два ключевых поставщика нефти на американском рынке. Это должно существенно снизить то инфляционное давление, которое ожидается от принятых мер. Во-вторых, невозможно достоверно предсказать влияние пошлин на мировую экономику, не зная ответных мер других стран. Как они отреагируют на пошлины? Основной принцип, по которому США отбирали страны в список — это дисбаланс в торговле с этой страной», — отметила Рокотянская.

По ее словам, таким образом многие страны могут попытаться нейтрализовать этот дисбаланс за счет покупки большего количества товаров из США. Рокотянская добавила, что, в первую очередь, речь может идти об американских газе, нефти и нефтепродуктах. Финансист не исключила, что некоторые страны могут объявить ответные меры, например, Китай.

Рокотянская подчеркнула, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, потому что объемы торговли между Америкой и РФ и так незначительны. Финансист уверена, что косвенно Россия может пострадать от всей этой мировой тарифной войны — в том случае, если она приведет к торможению темпов роста мировой экономики и снижению цен на нефть. Также негативом для РФ может выступить еще большее сокращение Европой покупок российского газа из-за указанных пошлин США, заключила эксперт.

Подробнее о новых пошлинах США — в материале «Газеты.Ru».