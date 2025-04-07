Торговую войну Трампа объяснили обидами на весь мир

Те, кто ожидает, что президент США Дональд Трамп откажется от своей торговой политики или осознает ее катастрофические последствия, не понимают первопричину таких действий американского лидера, пишет автор книги «Трампляндия: искусство быть Дональдом» Тимоти Л. О'Брайен в колонке на Bloomberg.

Как считает О'Брайен, Трамп не преследует цель выработать содержательную или хотя бы рациональную политику, как считают большинство его сторонников. Трамп, утверждает автор книги, хочет отомстить людям, учреждениям или организациям, которые обидели его лично. И для Трампа не имеет значения, надумал ли он сам обиду или она действительно имела место.

Также целями Трампа остаются самовозвеличивание и самосохранение, а вот результат президента его не волнует совершенно. О'Брайен напомнил, что в момент, когда фондовые рынки по всему миру рушатся, а стране предрекают рецессию, президент США публикует видео о том, как играть в гольф.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее финансист оценила ответ Китая на пошлины США.