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Канада пожаловалась в ВТО на пошлины Трампа

Власти Канады обратились в ВТО в связи с пошлинами Трампа на автомобили
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Global Look Press

Власти Канады обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с американскими пошлинами, введенными в отношении машин и запчастей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ВТО.

«Канада запросила консультации ВТО по спорам с Соединенными Штатами относительно мер США, вводящих пошлину в размере 25% на автомобили и автомобильные детали из Канады», — указано в заявлении.

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне были указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств — членов Европейского союза.

По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергея Гатауллина, из-за пошлин под серьезным давлением окажутся автопроизводители из Японии, Южной Кореи и Канады. Китайский же автопром столкнется с меньшими проблемами, поскольку ориентирован на другие рынки сбыта, считает эксперт.

Ранее Трамп рассказал о позитивном эффекте пошлин для экономики США.

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