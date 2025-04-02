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Названы последствия от автомобильных пошлин Трампа для российского рынка

Аналитик Гатауллин: Россия вряд ли выиграет от автомобильных пошлин Трампа
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Global Look Press

Введение американской администрацией пошлин на импорт автомобилей со 2 апреля будет чувствительной мерой для европейских автопроизводителей, не имеющих производственных мощностей в США. Об этом в беседе с РИАМО сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

Кроме того, по его словам, под серьезным давлением окажутся автопроизводители из Японии, Южной Кореи и Канады. Китайский же автопром столкнется с меньшими проблемами, поскольку ориентирован на другие рынки сбыта, считает эксперт.

«Наивно рассуждать о возможном выигрыше российского авторынка. Ушедшие бренды вернуться легко не смогут, а тарифная война приведет к очередному повышению стоимости производственных издержек для всех, которые будут переложены на конечного потребителя», — добавил Гатауллин.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

Ранее Шольц пригрозил США «коллективным ответом» Евросоюза на введение пошлин.

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