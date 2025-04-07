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Оценена зависимость России от турецких лимонов

Россельхознадзор: экспорт лимонов из Турции в России упал на 9,9% в 2024 году
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Shutterstock

Общий объем поставок турецких лимонов в Россию по итогам 2024 года снизился на 9,9% относительно показателя 2023 года, до уровня в 130,2 тысячи тонн, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

Для сравнения, в 2023 году из Турции в Россию поставили в общей сложности 144,5 тысячи тонн лимонов. Таким образом, за прошедший год экспорт по этому направлению снизился на 14,3 тысячи тонн. С начала этого года в РФ отправили суммарно 39,5 тысячи тонн турецких лимонов, уточнили в ведомстве.

Во второй половине февраля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что российские игристые вина подорожают на 10% до 8 марта.

В конце марта основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина предупредила о росте цены на кофе сорта арабика до 40% в 2025 году при негативном сценарии.

Ранее стало известно, что в России резко подорожали витамины.

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