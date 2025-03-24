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Россиян предупредили о резком подорожании кофе

Глава Fstok.ru Колчина: кофе арабика может подорожать до 40% в 2025 году
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Кофе сорта арабика может подорожать до 40% в 2025 году при негативном сценарии, заявила «Газете.Ru» основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.

«Больше всего вырастет цена на кофе сорта арабика и органический кофе. Если текущие тенденции сохранятся (умеренный рост мировых цен, стабильный курс рубля, отсутствие экстремальных климатических событий), рост цен на арабику может составить от 5 до 15% к концу 2025 года. В случае неблагоприятных условий (например, засуха в Бразилии, резкое ослабление рубля, рост логистических издержек) цена может увеличиться на 20–40% к концу года. Меньше всего подорожает сорт кофе робуста. По этой причине россияне перейдут на робусту в 2025 году», — отметила Колчина.

В российских магазинах цены на кофе арабика и робуста зависят от бренда, состава (чистый сорт или смесь) и объема упаковки. Например, упаковка кофе молотого LAVAZZA Qualita Rossa (смесь арабики и робусты) 250 г стоит около 575 рублей. Упаковка кофе в зернах Italy Espresso Intenso (смесь арабики и робусты) 1 кг стоит примерно 1,6 тыс. рублей. За упаковку кофе в зернах Original Arabica 1 кг придется заплатить около 4,2 тыс. рублей. Цены могут варьироваться в зависимости от производителя, места покупки и акций. Например, в крупных сетевых магазинах можно найти выгодные предложения по скидкам.

Ранее россиянам пообещали, что продукты и одежда резко подешевеют.

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