Стало известно, кем подрабатывают россияне в 2025 году

Почти половина — 46% — опрошенных россиян планируют совмещать основную работу с дополнительным заработком в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go!, поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

Наиболее востребованными сферами для подработки стали e-commerce (сборка заказов) — 32%, HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) — 20%, такси — 19,5% и ритейл — 19%. В прошлом году самыми популярными направлениями были доставка (41%) и ритейл (27%).

Чаще всего о дополнительном заработке задумываются жители Уфы (58%), Красноярска (56%) и Тюмени (53%). Реже — Казани (41%), Екатеринбурга (41%) и Перми (40%).

Среди тех, кто пока не планирует подработку, 29% готовы рассмотреть этот вариант при ухудшении финансового положения, 19% — если партнер потеряет работу, а 12% — при необходимости брать кредит или ипотеку.

Главной причиной поиска подработки в 2025 году стало желание накопить на финансовую подушку — этот мотив назвали 27% респондентов, что почти вдвое больше, чем годом ранее (14%). Каждый пятый (20%) откладывает средства на крупную покупку (год назад — 31%), а 19% ищут подработку, чтобы занять себя в свободное время (в 2024 году этот показатель составлял 32%).

Также изменились критерии выбора временной работы. В этом году главным фактором стало быстрое получение вознаграждения — его назвали 55,6% опрошенных. Вторым по значимости оказался гибкий график (44%), а третьим — возможность работать рядом с домом (31%). В 2024 году главным критерием был именно удобный график (49,1%), а скорость выплат и близость к дому волновали 32% и 16% респондентов соответственно.

За последний год у большинства подрабатывающих (53%) финансовое положение не изменилось, но у 26% оно улучшилось. Кроме того, 30% опрошенных отметили рост дохода от подработки. В 2025 году треть респондентов (31%) зарабатывает от 36 до 50 тыс. рублей в месяц, тогда как в 2024 году такую сумму называли лишь 17%, а большинство (45%) зарабатывали от 25 до 35 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько российских компаний планируют сокращать штат в 2025 году.