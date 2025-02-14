Банки соседней страны возобновили выдачу карт гражданам России

Три казахстанских банка снова начали выдавать платежные карты нерезидентам, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию, полученную в кол-центрах кредитных организаций.

Восстановить выдачу карт россиянам решили Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО «Банк ВТБ».

В Halyk Bank предоставляют услугу тем, у кого есть вид на жительство в республике. В Kaspi Bank карту могут оформить граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызская Республика и Россия), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане. «Банк ВТБ» (Казахстан) стал выдавать нерезидентам карты «Мир» сроком на год.

В апреле прошлого года агентству РИА Новости заявили в Нацбанке Казахстана, комментируя ситуацию с массовым отказом местных банков обслуживать российские карты «Мир», что кредитные организации самостоятельно принимают решение о поддержке той или иной платежной системы.

При этом представители казахстанского регулятора подчеркнули, что не давали финансовым институтам подобных рекомендаций.

Ранее Казахстан признался в несоблюдении санкций против России.