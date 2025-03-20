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Мошенники начали по-новому обманывать российских туристов с помощью обмена валют

SHOT: мошенники обманывают российских туристов, у которых заканчивается наличка
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мошенники начали обманывать российских туристов, у которых заканчиваются наличные. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, аферисты предлагают своим жертвам обменять иностранную валюту через переводы с карт, которые не работают за границей, а наличные обещают отправить курьером после перевода. Однако после получения денег они сразу пропадают.

Жертвами мошенников стали уже десятки российских граждан, отправившихся в отпуск в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Мошенники находят их в туристических чатах в мессенджерах, выдавая себя за обменников, которые предлагают обналичить деньги с российских карт в местной валюте. Ущерб от таких действий составляет десятки миллионов рублей, добавил канал.

SHOT добавил, что только в Турции свои деньги мошенникам перевели более 30 человек — каждый от 100 до 500 тыс. рублей.

В крупных чатах заблокировали уже более 250 тыс. лже-обменников. Тем не менее некоторые мошенники выходят на туристов и пишут им напрямую в личной переписке.

Ранее россиянам рассказали о схемах мошенников с подделкой бизнеса.

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