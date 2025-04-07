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Поставки газа в Приднестровье приостановлены

Поставки газа в Приднестровье приостановлены по техническим причинам
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Shutterstock

Поставки газа в Приднестровье приостановлены на несколько дней по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского.

«В минувшую субботу поставка природного газа в Приднестровье была приостановлена. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля», — говорится в сообщении.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки природного газа в Приднестровье через венгерскую компанию осуществляются на законных основаниях.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа.

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