ЕС утвердит ответные действия на пошлины США 7 апреля

Министры торговли Евросоюза на заседании 7 апреля одобрят ответные меры на введенные США пошлины. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шевчович в своем официальном заявлении, передает ТАСС.

По его словам, консультации по контрмерам завершены, а итоговое решение будет вынесено на голосование через 48 часов после обсуждения с министрами. Это станет ответом ЕС на новые тарифы Вашингтона, затронувшие европейские товары.

«Консультации по этим контрмерам уже завершены, и я обсужу следующий шаг с министрами торговли ЕС 7 апреля. Голосование, как ожидается, состоится через два дня», — заявил Шевчович.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом объяснил, почему Трамп не ввел пошлины против России и еще трех стран.