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В Роструде рассказали о выводе миллионов россиян из теневой занятости

Роструд: более 2 млн россиян удалось вывести из теневой занятости за три года
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков заявил, что более двух миллионов россиян удалось вывести из теневой занятости за последние три года.

«В 2024 году удалось легализовать более 810 тысяч человек, а за последние три года — свыше 2 миллионов граждан», — заявил он.

По его словам, в конце прошлого года был утвержден новый индикатор риска, который помогает выявлять факты, свидетельствующие о теневой занятости. Он уточнил, что речь, как правило, идет о гражданско-правовых договорах.

До этого в Роструде сообщили, что число жалоб на задержку зарплаты в РФ за год выросло на 37%. На конец 2024 года общая задолженность по зарплате была оценена в 508 млн рублей. Чаще всего несвоевременную выплату заработной платы фиксировали в строительной сфере, обрабатывающей промышленности, а также в производстве электроники и транспорте.

Ранее гендерный разрыв в зарплатах в России стал максимальным за 11 лет.

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