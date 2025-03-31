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Женщина во время уборки случайно выбросила флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн

Daily Star: британка случайно выкинула флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн
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Depositphotos

В Англии женщина случайно во время уборки выкинула USB-флешку, на которой были биткоины на сумму $3,8 млн, пишет Daily Star.

Учительница начальных классов Элли Харт во время уборки нашла в ящике черную флешку среди старых квитанций и севших батареек. Приняв ее за обычный школьный носитель, женщина без раздумий выбросила устройство, не спросив у мужа Тома, нужно ли оно ему.

«Я замерла, когда Том спросил о маленькой черной флешке для его биткоинов. Мы перерыли все мусорные мешки, но понимали – уже слишком поздно», — признается Элли.

Том, веб-разработчик, приобрел биткоины еще в 2013 году, когда криптовалюта стоила значительно дешевле. За годы инвестиции выросли до астрономической суммы, но без доступа к электронному кошельку на выброшенном носителе средства стали недоступны.

«Была ужасная смесь паники и надежды, но в глубине души я знала, что уже слишком поздно», — вспоминает женщина.

Несмотря на шок, пара старается сохранить отношения. Как отмечает Элли, Том не стал ее винить, но тяжесть утраты «ощущается в каждом молчании».

«Том был потрясающим. Он не кричал, не обвинял меня, но молчание говорит само за себя», — заключила британка.

Ранее сообщалось, что биткоин станет стратегическим резервом США.

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