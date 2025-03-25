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Спрогнозирован курс биткоина на апрель

Криптоэксперт Ли: курс биткоина в апреле составит $80-90 тысяч
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Shutterstock

Курс биткоина в апреле составит $80-90 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

«Макроэкономическая ситуация в мировой экономике, обострившаяся из-за усиления торгового противостояния США, Канады, Китая и Евросоюза, станет главным фактором, влияющим на курсы основных криптовалют на крипторынке. Опасаясь усиления торговой войны и введения дополнительных тарифов на импорт товаров в США, инвесторы стараются перевести капитал в золото, которое достигло максимальных значений, превысив $3 тыс. за унцию. Негативный сценарий для биткоина сейчас выглядит более вероятным. Поэтому в первой половине апреля можно ожидать снижения курса биткоина до $80 тыс., не исключены и локальные пробои к $75 тыс. В апреле с высокой вероятностью биткоин будет стоить от $80 тыс. до $90 тыс.», — отметил Ли.

По его словам, криптоинвесторы будут также следить за данными по инфляции в США в марте — индекс потребительских цен будет опубликован 10 апреля. Согласно опросу CME Fedwatch, большинство инвесторов полагают, что на заседании 7 мая Федеральная резервная система США оставит базовую ставку без изменений, а первое ее снижение в 2025 году произойдет только 18 июня.

В конце апреля, в случае появления позитивных сигналов со стороны ФРС и намеков о готовящемся снижении ключевой ставки, эксперт ожидает биткоин по $93-95 тыс.

24 марта курс биткоина составил около $87,3 тыс.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина взлетела после слов Трампа о криптовалютном резерве.

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