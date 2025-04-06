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Зимбабве решила отменить все пошлины на американские товары

Президент Зимбабве Мнангагва сообщил об отмене пошлин на товары из США
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в соцсети X написал о том, что правительство отменит все пошлины на американские товары.

Политик отметил, что республика развивает дружественные отношения со всеми странами. Решение об отмене пошлин соответствует духу формирования взаимовыгодных и позитивных отношений с Вашингтоном.

«Эта мера направлена на поощрение американского экспорта на зимбабвийский рынок и на рост зимбабвийского экспорта в США. Это подчеркивает нашу приверженность равноправной торговле и расширению двустороннего сотрудничества», — пояснил Мнангагва.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50% (для Зимбабве они составили 18%). На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, как пошлины Трампа скажутся на России.

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