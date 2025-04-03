В ГД прокомментировали решение США не вводить пошлины против РФ

Решение администрации президента США Дональда Трампа не вводить пошлины против РФ — это дипломатический ход. Об этом «Лент.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Чтобы иметь какие-то возможности и рычаги влияния во время ... переговоров, Трамп делает соответствующие паузы. Чтобы иметь, возможно, лучшие позиции для переговоров. Это такой дипломатическо-коммерческий ход, я бы сказал», — пояснил депутат.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 стран, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России и Белоруссии в перечне не оказалось.

Агентство Reuters писало, что Трамп также ввел пошлины в размере 29% против острова Норфолк, который является внешней самоуправляемой территорией Австралии. Однако там утверждают, что регион не ведет никакой торговли с США.

Ранее эксперты оценили влияние на мировую экономику торговых пошлин Трампа.